Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер перенёс три операции из-за рака кожи лица

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер признался, что перенёс три операции в связи с онкологией. О проблемах со здоровьем футболист рассказал в рекламном ролике линейки средств по уходу за кожей, которую он выпустил в сотрудничестве с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

Когда именно он боролся с болезнью, 36-летний спортсмен не уточнил. Но отметил, что у его коллеги по проекту тоже "очень личная история кожных заболеваний".

"В случае с Анжеликой [Кербер] это вызванная солнцем гиперпигментация, а в моём случае рак кожи на лице, который мне уже пришлось оперировать трижды", — приводит слова футболиста издание Daily Mail.