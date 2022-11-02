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2 ноября, 17:02

Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер перенёс три операции из-за рака кожи лица

<p>Мануэль Нойер. Фото © Getty Images / Alex Gottschalk</p>

Мануэль Нойер. Фото © Getty Images / Alex Gottschalk

Вратарь мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Мануэль Нойер признался, что перенёс три операции в связи с онкологией. О проблемах со здоровьем футболист рассказал в рекламном ролике линейки средств по уходу за кожей, которую он выпустил в сотрудничестве с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

Когда именно он боролся с болезнью, 36-летний спортсмен не уточнил. Но отметил, что у его коллеги по проекту тоже "очень личная история кожных заболеваний".

"В случае с Анжеликой [Кербер] это вызванная солнцем гиперпигментация, а в моём случае рак кожи на лице, который мне уже пришлось оперировать трижды", — приводит слова футболиста издание Daily Mail.

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Ирина Фальке

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