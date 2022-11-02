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2 ноября, 17:01

Российские военные спасли на Украине котёнка Симбу и увезли его в Хабаровск

<p>Кот Симба. Фото © <a href="https://www.hab.kp.ru/daily/27467.5/4671362/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kp.ru</a></p>

Кот Симба. Фото © kp.ru

Российские военнослужащие из Хабаровского края спасли в зоне проведения СВО маленького котёнка Симбу, после чего увезли животное домой. По словам одного из солдат, он прибился к ним во время выполнения боевой задачи.

"Он был слабый, с больными глазами и кучей блох. Мы его покормили, помыли, потом купили ошейник от блох. Больные глаза ему обработали. Так как он рыженький и похож на львёнка, решили назвать его Симбой. Так он и остался с нами", рассказал он kp.ru.

Когда военным пришло время уезжать, питомца было решено забрать с собой. Полёт он перенёс прекрасно, как и дорогу до дома. А позже его самочувствие ухудшилось, начались рвота и слабость. Один из хабаровских ветеринаров сказал владельцам, что всё дело в обычной адаптации и ему скоро станет лучше. Действительно, вот уже несколько дней он прекрасно себя чувствует, живя в новой семье.

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