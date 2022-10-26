ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 октября 2022, 11:46
12567

Кот с позывным Кися отправился в зону СВО вместе с хозяином-добровольцем

Доброволец из Марий Эл взял с собой в зону СВО кота с позывным Кися

Кот Димка и его хозяин стали добровольцами и готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE

Кот Димка и его хозяин стали добровольцами и готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE

Один из добровольцев из Республики Марий Эл решил взять в зону специальной военной операции своего кота Димку с позывным Кися. Теперь хвостатый питомец помогает поднять сослуживцам боевой дух. Лайф узнал подробности данной истории.

Доброволец из Марий Эл взял с собой кота с позывным Кися в зону СВО. Видео © LIFE

"Да, он с нами идёт. Он будет до конца с нами. Его зовут Димка, позывной Кися. Он станет талисманом нашей бригады. В любом случае мы вернёмся только с победой", — рассказал доброволец.

В мобилизационный пункт доброволец по имени Леонид решил отправиться со своим пушистым другом, который сейчас живёт с ним в казарме, иногда ест в столовой и проходит боевую подготовку вместе с другими военнослужащими. Кисю доброволец нашёл на гражданке, тот жил неподалёку от его гаража. В итоге мужчина решил забрать кота себе.

  • Кот Димка с позывным Кися и его хозяин готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE
    Кот Димка с позывным Кися и его хозяин готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE
  • Кот Димка с позывным Кися и его хозяин готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE
    Кот Димка с позывным Кися и его хозяин готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE
  • Кот Димка с позывным Кися и его хозяин готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE
    Кот Димка с позывным Кися и его хозяин готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE

Кот Димка с позывным Кися и его хозяин готовятся к отправке на СВО. Фото © LIFE

1 / 3

В казарме Кися чувствует себя хорошо: бегает, прыгает и уже обзавёлся персональным местом. Спит хвостатый доброволец на кровати. Помогает кот и другим бойцам. Теперь Димка поднимает их дух и настроение. По словам Леонида, после обучения Кися отправится вместе с ним на передовую.

На Сахалине собака каждый день ходит встречать мобилизованного хозяина
На Сахалине собака каждый день ходит встречать мобилизованного хозяина

Ранее Лайф рассказывал, что офицер спецподразделения Росгвардии спас раненную осколками снарядов собаку в зоне проведения спецоперации и забрал её жить с собой.

BannerImage
Артур Белкин
  • Новости
  • Частичная мобилизация
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Животные
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar