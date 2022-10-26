Один из добровольцев из Республики Марий Эл решил взять в зону специальной военной операции своего кота Димку с позывным Кися. Теперь хвостатый питомец помогает поднять сослуживцам боевой дух. Лайф узнал подробности данной истории.

Доброволец из Марий Эл взял с собой кота с позывным Кися в зону СВО. Видео © LIFE

"Да, он с нами идёт. Он будет до конца с нами. Его зовут Димка, позывной Кися. Он станет талисманом нашей бригады. В любом случае мы вернёмся только с победой", — рассказал доброволец.

В мобилизационный пункт доброволец по имени Леонид решил отправиться со своим пушистым другом, который сейчас живёт с ним в казарме, иногда ест в столовой и проходит боевую подготовку вместе с другими военнослужащими. Кисю доброволец нашёл на гражданке, тот жил неподалёку от его гаража. В итоге мужчина решил забрать кота себе.







В казарме Кися чувствует себя хорошо: бегает, прыгает и уже обзавёлся персональным местом. Спит хвостатый доброволец на кровати. Помогает кот и другим бойцам. Теперь Димка поднимает их дух и настроение. По словам Леонида, после обучения Кися отправится вместе с ним на передовую.