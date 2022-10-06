"Не поймёт, что случилось": На Сахалине собака каждый день ходит встречать мобилизованного хозяина

На Сахалине появился свой Хатико. Собака по кличке Денди каждый вечер выходит на перекрёсток в надежде, что её хозяин вернётся с работы. Она не знает, что тот мобилизован.

"Реалии наших дней... Хозяина забрали по мобилизации, а Денди остался на улице. Дом закрыт. Денди никак не поймёт, что случилось, почему не приходит с работы любимый человек. Каждый вечер приходит на перекрёсток встречать друга", — рассказали в местном Telegram-канале зоозащитники.

В каком именно населённом пункте живёт Денди, не уточняется. Как отметил автор сообщения, если ничего не изменится, собака может не пережить зиму. Ей рассчитывают найти новую семью. Указывается, что порода собаки — метис спаниеля, ей около года. Она игривая, добрая и активная.