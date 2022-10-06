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6 октября, 03:36

"Не поймёт, что случилось": На Сахалине собака каждый день ходит встречать мобилизованного хозяина

На Сахалине собака каждый день ждёт мобилизованного хозяина

<p>Годовалый метис спаниеля Денди ждёт своего мобилизованного хозяина. Фото @ Telegram / <a href="https://t.me/hvostiki_sakhalin/1394" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Хвостики_Сахалин</a></p>

Годовалый метис спаниеля Денди ждёт своего мобилизованного хозяина. Фото @ Telegram / Хвостики_Сахалин

На Сахалине появился свой Хатико. Собака по кличке Денди каждый вечер выходит на перекрёсток в надежде, что её хозяин вернётся с работы. Она не знает, что тот мобилизован.

"Реалии наших дней... Хозяина забрали по мобилизации, а Денди остался на улице. Дом закрыт. Денди никак не поймёт, что случилось, почему не приходит с работы любимый человек. Каждый вечер приходит на перекрёсток встречать друга", — рассказали в местном Telegram-канале зоозащитники.

В каком именно населённом пункте живёт Денди, не уточняется. Как отметил автор сообщения, если ничего не изменится, собака может не пережить зиму. Ей рассчитывают найти новую семью. Указывается, что порода собаки — метис спаниеля, ей около года. Она игривая, добрая и активная.

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Это не первый подобный случай. Лайф рассказывал, что в Подольске овчарка осталась ждать в военкомате мобилизованного хозяина. Сначала четвероногий друг человека лежал прямо в здании, а затем перешёл в расположенный неподалёку магазин.

Анатолий Симоненко

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