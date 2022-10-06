Десятки актрис Франции отрезали себе волосы в поддержку протестующих иранцев

Французские кинозвёзды в знак поддержки иранских протестующих отрезали себе волосы. Среди них — Жюльет Бинош, Шарлотта Генсбур, Изабель Аджани. Всего более 50 актрис, певиц и активисток приняли участие в акции "Волосы за свободу". Люди в Иране вышли на улицы после смерти 22-летней Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба.

"После смерти Махсы 16 сентября иранский народ во главе с женщинами протестует, рискуя своей жизнью", "Эти люди надеются только на доступ к самым необходимым свободам. Эти женщины, эти мужчины просят нашей поддержки", — цитирует надписи в кадре Deadline.

К акции также присоединились актрисы Изабель Юппер, Беренис Бежо, Изабель Юппер, певица Барбара Прави и другие. Титульные листы видео призывают зрителей поддержать женщин Ирана. Отрезание прядей волос символизирует причину гибели Амини, ведь она умерла за то, что выпустила несколько прядей волос из-под хиджаба, поясняют участники акции. По правилам, волосы не должны выбиваться из-под иранского женского платка.