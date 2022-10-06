Мамкин мститель: Уссуриец решил сжечь чужую машину, но всё пошло не по плану

В Уссурийске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге двух автомобилей. О выходке вредителя-неудачника рассказали в краевом управлении МВД. Для него всё может закончиться плохо — выплатой ущерба и несколькими годами за решёткой.

Житель Уссурийска поджигает автомобили. Видео @ УМВД по Приморскому краю

Как сообщает пресс-служба УМВД, в дежурную часть отдела по Уссурийску обратились две местные жительницы в возрасте 27 и 45 лет. У них сгорели автомобили Nissan Juke и Subaru XV.

Вечером жительницы Приморья припарковали свои машины около дома на улице Комсомольской, а утром к ним постучался пожарный наряд, чтобы сообщить о том, что Nissan Juke выгорел полностью (ущерб составил 1,8 млн рублей), а Subaru XV обгорел частично (ущерб превысил 800 тыс. рублей).







Прибывшие на место происшествия оперативники определили, что возгорание автомобилей действительно произошло вследствие поджога. После опроса очевидцев и изучения видеокамер правоохранители определили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее судимый. Его задержали и доставили в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что накануне встретил знакомого, с которым у него давний конфликт. В ходе беседы выяснилось, что "недруг" ездит на автомобиле марки Nissan Juke.

Подозреваемый решил отомстить знакомому и поджечь его авто, но перепутал и испортил машину другого человека. Вдобавок огонь перекинулся на стоявший рядом Subaru XV.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершённые путём поджога". Поджигателю грозит до пяти лет тюрьмы. Он пока под подпиской о невыезде.