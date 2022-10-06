"Плюс для экономики": Что будет с рублём после появления у России новых регионов

Вхождение в состав России четырёх новых регионов положительно повлияет на экономику — расширит рублёвую зону и даст старт инвестиционным проектам, которые повлияют на валютные курсы. Такое мнение высказал кандидат экономических наук Михаил Беляев. На новых территориях нужны будут восстановительные работы.

"На поверхностный взгляд это может выглядеть как прямые затраты российского бюджета на строительство домов и предприятий, но на самом деле это будут инвестиции. Все восстановленные объекты дадут в последующем определённую отдачу. В краткосрочном аспекте это затраты, но это те затраты, которые обернутся прибылью и новыми рабочими местами", — рассказал Беляев радио Sputnik.

Это вклад в национальную экономику, добавил экономист. По его словам, расширение территории страны приведёт к укреплению её экономики, а значит, и рубля. Отрицательного воздействия на национальную валюту не должно быть никоим образом, уверен Беляев. Он полагает, что будет стабилизация.

"Если экономика станет стабильнее после появления новых субъектов за счёт новых инвестиционных проектов, то и национальная валюта станет крепче", — пояснил Михаил Беляев.