Центробанк разработал новую схему определения официального курса рубля
Центробанк РФ подготовил альтернативные процедуры формирования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Новые меры принимаются в связи с риском прекращения биржевых торгов валютами недружественных стран из-за санкций и "в целях более точного отражения ситуации на рынках", уточнили в пресс-службе.
"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчётность и цифровые платформы внебиржевых торгов", — объяснили в ЦБ.
Согласно документу, официальный курс евро или доллара по отношению к рублю устанавливается Банком России "на основе данных о средневзвешенном курсе валюты по отношению к рублю", рассчитанном по текущим сделкам на валютных рынках.
Ранее ЦБ продлил ограничения на переводы за границу для нерезидентов из недружественных стран. Они были введены с 1 апреля 2022 года, срок их действия увеличили на шесть месяцев.
LIFE / Владимир Суворов