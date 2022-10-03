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3 октября, 08:36

Центробанк разработал новую схему определения официального курса рубля

Центробанк РФ подготовил альтернативные процедуры формирования официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Новые меры принимаются в связи с риском прекращения биржевых торгов валютами недружественных стран из-за санкций и "в целях более точного отражения ситуации на рынках", уточнили в пресс-службе.

"Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчётность и цифровые платформы внебиржевых торгов", — объяснили в ЦБ.

Согласно документу, официальный курс евро или доллара по отношению к рублю устанавливается Банком России "на основе данных о средневзвешенном курсе валюты по отношению к рублю", рассчитанном по текущим сделкам на валютных рынках.

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Ранее ЦБ продлил ограничения на переводы за границу для нерезидентов из недружественных стран. Они были введены с 1 апреля 2022 года, срок их действия увеличили на шесть месяцев.

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LIFE / Владимир Суворов

Ирина Фальке

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