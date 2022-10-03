В России могут провести эксперимент с использованием смартфона вместо паспорта

В России планируют провести эксперимент с использованием смартфона вместо паспорта. Необходимость всегда иметь при себе документ исчезнет благодаря специальному мобильному приложению, которое позволит идентифицировать личность гражданина. Об этом следует из поручений президента РФ Владимира Путина. Перечень опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ представить предложения по внесению в законодательство РФ изменений, направленных на расширение функционала единого портала государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих возможность реализации пилотного проекта по идентификации личности граждан в определённых жизненных ситуациях посредством использования мобильного приложения", — отмечается в документе.

31 августа в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с представителями кабмина глава Минцифры Максут Шадаев предложил проведение пилотного проекта, согласно которому граждан смогут идентифицировать с помощью смартфона. Речь идёт о случаях, когда документ не очень удобно использовать, например, в магазинах, когда просят подтвердить возраст.