На "Госуслугах" может появиться опция отзыва согласий на обработку персональных данных

В Минцифры РФ сообщили о возможном внедрении на портал "Госуслуги" функции, которая сможет аннулировать все согласия пользователя на обработку персональных данных. Об этом сообщил глава министерства Максут Шадаев.

"Нам бы такую возможность отрегулировать так, чтобы у него (гражданина. — Прим. Лайфа) в личном кабинете на портале "Госуслуг" был список всех согласий, которые он дал, и чтобы он мог отозвать каждое согласие, а организация, которая собрала у него эти данные, была обязана эти данные удалить", — предложил Шадаев в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с представителями кабмина.

Министр отметил, что для этого потребуется "немного законодательно отрегулировать данную историю" и сделать перечень таких согласий. Шадаев добавил, что человек практически никогда точно не помнит, кому он дал свои персональные данные, и отозвать данное согласие на законном основании не может.