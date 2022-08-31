Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со смертью Горбачёва

Папа римский Франциск выразил соболезнования в связи со смертью президента СССР Михаил Горбачёва. Телеграмму понтифик направил дочери политика Ирине. В ней он отметил вклад лидера Советского Союза в достижение "согласия и братства между народами".

"Я духовно близок к вам в этот момент боли от утраты вашего отца Михаила и хочу выразить мои искренние соболезнования вам, всем близким и тем, кто видел в нём видного государственного деятеля. С благодарностью вспоминаю его дальновидные усилия по достижению согласия и братства между народами, а также прогресса в вашей стране в эпоху важных изменений", — говорится в сообщении.