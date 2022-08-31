Глава Евросовета: Армения и Азербайджан возобновят работу по мирному соглашению

Армения и Азербайджан решили продолжить работу над мирным соглашением. Об этом в среду сообщил глава Совета Европы Шарль Мишель по итогам встречи с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым и армянским премьер-министром Николом Пашиняном.

"Сегодня мы договорились активизировать предметную работу по мирному договору, регулирующему отношения Армении и Азербайджана, поручили главам МИД провести встречу в течение месяца для работы над проектом документа", — говорится в тексте пресс-релиза.

Европейский совет продолжит решать и гуманитарные вопросы, такие как судьба задержанных и пропавших без вести лиц, а также проведение операций по разминированию.