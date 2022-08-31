В МИД РФ предупредили ЕС о последствиях приостановки упрощённого визового режима

Решение стран Евросоюза полностью приостановить облегчённый визовый режим с Россией не останется без последствий. По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, этим поступком Брюссель в очередной раз "выстрелил себе в ногу".

"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощённом визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу, то это их выбор", — сказал он РИА "Новости".

Грушко объяснил, что таким решением страны ЕС наказали собственных граждан, ведь многие из них хотели бы работать в России. Также он задался вопросом о судьбе железной дороги Санкт-Петербург – Хельсинки: разберут ли её финны на металлолом.