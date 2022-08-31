В МИД РФ предупредили ЕС о последствиях приостановки упрощённого визового режима
Грушко: Москва может принять асимметричные меры в ответ на решение ЕС по визам
Решение стран Евросоюза полностью приостановить облегчённый визовый режим с Россией не останется без последствий. По словам заместителя министра иностранных дел Александра Грушко, этим поступком Брюссель в очередной раз "выстрелил себе в ногу".
"Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощённом визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу, то это их выбор", — сказал он РИА "Новости".
Грушко объяснил, что таким решением страны ЕС наказали собственных граждан, ведь многие из них хотели бы работать в России. Также он задался вопросом о судьбе железной дороги Санкт-Петербург – Хельсинки: разберут ли её финны на металлолом.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза не согласовали введение запрета на выдачу шенгенских виз россиянам из-за того, что многие государства выступили против. Однако соглашение об упрощённом визовом режиме с РФ будет расторгнуто. Этот документ позволял россиянам получать шенгенские визы быстрее и дешевле. По итогам конференции глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС продолжат выдавать визы "конкретным группам россиян".
ТАСС / Сергей Коньков