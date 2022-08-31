Лидер "Агаты Кристи" Самойлов предсказал россиянам сильнейшее противостояние с НАТО

Ситуация на Украине является предтечей дальнейшего конфликта России и НАТО, заявил основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Он подчеркнул, что "к такому повороту необходимо быть готовыми".

Выступая на просветительском марафоне "Знание", музыкант отметил, что граждане РФ, особенно жители крупных городов, ещё не до конца осознали, с чем столкнулась Россия и "что ждёт впереди". По словам Самойлова, дальше будут "серьёзнейшие испытания", он в этом ни капли не сомневается.

"Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух", — высказался музыкант.

Самойлов добавил, что сейчас он выступает с концертами для наших военнослужащих, зная, что победа будет за Россией. По его словам, этот факт ни у кого из его соотечественников не вызывает сомнений.