Лидер "Агаты Кристи" Самойлов предсказал россиянам сильнейшее противостояние с НАТО
Лидер "Агаты Кристи" Самойлов назвал события на Украине предтечей противостояния с НАТО
Ситуация на Украине является предтечей дальнейшего конфликта России и НАТО, заявил основатель и лидер группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов. Он подчеркнул, что "к такому повороту необходимо быть готовыми".
Выступая на просветительском марафоне "Знание", музыкант отметил, что граждане РФ, особенно жители крупных городов, ещё не до конца осознали, с чем столкнулась Россия и "что ждёт впереди". По словам Самойлова, дальше будут "серьёзнейшие испытания", он в этом ни капли не сомневается.
"Братский народ Украины, который вывели в состояние гиперпсихоза, перепрошили, превратили в пушечное мясо — это лишь предтеча наших грядущих противостояний с НАТО. Нам нужно быть готовыми и поддерживать воинский дух", — высказался музыкант.
Самойлов добавил, что сейчас он выступает с концертами для наших военнослужащих, зная, что победа будет за Россией. По его словам, этот факт ни у кого из его соотечественников не вызывает сомнений.
"Ради победы и за мир, который за победой этой следует, ради этого мы и приезжаем. Мы живём и противостоим злу ради мечты о светлом мире", — заключил артист.
Ранее лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук обжаловал постановление суда о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Напомним, 16 августа суд в Уфе назначил музыканту штраф, а протокол на него был составлен после выступления перед восемью тысячами зрителей 18 мая в Уфе, где Шевчук высказался против спецоперации на Украине.
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ТАСС / Антон Новодережкин