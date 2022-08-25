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25 августа, 08:06

Юрий Шевчук обжаловал штраф в 50 тысяч за дискредитацию ВС РФ

Музыкант и лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук обжаловал постановление суда о штрафе в 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Об этом заявил его адвокат Александр Передрук.

Как указывается в тексте жалобы, которую юрист предоставил ТАСС, Шевчук просит отменить постановление Советского районного суда города Уфы и прекратить производство по делу об административном правонарушении. Рассматривать апелляцию будет Верховный суд Башкирии.

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Напомним, 16 августа суд в Уфе оштрафовал Юрия Шевчука на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооружённых сил России. Протокол на него был составлен после выступления перед восемью тысячами зрителей 18 мая в Уфе, где музыкант высказался против спецоперации на Украине.

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VK / Юрий Шевчук

Артур Лапсаков

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