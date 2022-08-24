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Опубликовано 24 августа 2022, 11:59

Ройзман задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России

Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Владислава Идамжапова.

"Да, всё верно [составлен протокол о задержании на 48 часов]", — сказал он.

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Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В ходе обысков у Ройзмана была найдена визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко. Силовики также осмотрели гараж бывшего градоначальника.

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ТАСС / Донат Сорокин

Евгения Колесникова
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