Ройзман задержан на 48 часов по делу о дискредитации ВС России
Бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали на двое суток по уголовному делу о дискредитации Вооружённых сил России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика Владислава Идамжапова.
"Да, всё верно [составлен протокол о задержании на 48 часов]", — сказал он.
Как сообщал Лайф, Ройзман был задержан сегодня утром. Силовики пришли с ордером к нему домой. Политик уточнил, что обыски проходят по статье 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". В ходе обысков у Ройзмана была найдена визитка экс-главы СБУ Игоря Смешко. Силовики также осмотрели гараж бывшего градоначальника.
ТАСС / Донат Сорокин