НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 августа, 11:53

Премьер Эстонии Каллас испугалась туристов из России

Премьер Эстонии Каллас заявила, что российские туристы угрожают безопасности страны

Туристы из России представляют угрозу для безопасности Эстонии. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

"Мы действительно несём бремя [из-за потока российских туристов]. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех [российских] туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности [Эстонии]", — сообщила она.

Премьер напомнила, что путешествия в Европу являются не правами человека, а привилегией. Каллас считает, что российские туристы из Москвы и Санкт-Петербурга способны оказать давление на власти РФ, если чувствуют ограничения. По её данным, лишь десятая часть граждан нашей страны совершает поездки за границу, причём они и являются жителями этих двух крупных городов.

Венгрия не станет поддерживать Эстонию в новых энергетических санкциях против РФ

Венгрия не станет поддерживать Эстонию в новых энергетических санкциях против РФ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. Против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США.

Обложка ©

ТАСС / EPA / J.J. GUILLEN

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров