Премьер Эстонии Каллас испугалась туристов из России

Туристы из России представляют угрозу для безопасности Эстонии. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила премьер-министр страны Кая Каллас.

"Мы действительно несём бремя [из-за потока российских туристов]. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех [российских] туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности [Эстонии]", — сообщила она.