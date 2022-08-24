Премьер Эстонии Каллас испугалась туристов из России
Премьер Эстонии Каллас заявила, что российские туристы угрожают безопасности страны
Туристы из России представляют угрозу для безопасности Эстонии. Об этом в эфире телеканала Sky News заявила премьер-министр страны Кая Каллас.
"Мы действительно несём бремя [из-за потока российских туристов]. Проблема заключается в том, что мы не можем проверять всех [российских] туристов, которые приезжают, и мы видим, что они представляют угрозу для безопасности [Эстонии]", — сообщила она.
Премьер напомнила, что путешествия в Европу являются не правами человека, а привилегией. Каллас считает, что российские туристы из Москвы и Санкт-Петербурга способны оказать давление на власти РФ, если чувствуют ограничения. По её данным, лишь десятая часть граждан нашей страны совершает поездки за границу, причём они и являются жителями этих двух крупных городов.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал страны ЕС запретить на один год въезд для всех россиян. В Евросоюзе эти слова вызвали разногласия. Финские визовые центры сократят приём заявлений на выдачу "шенгенов" гражданам РФ. А Эстония с 18 августа перестала впускать россиян с визами, которые сама же выдала. Эту позицию поддержала и Чехия. Против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США.
ТАСС / EPA / J.J. GUILLEN