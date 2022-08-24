"Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС

Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в Стамбуле вопросы, которые касаются отправки экспертов миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба "Росатома".

"Лихачёв встретился в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси. <...> А.Е. Лихачёв и Р. Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", — говорится в сообщении.

"Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. Кроме того, в ходе встречи было подтверждено, что Москва разделяет нацеленность Гросси на проведение миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, а также готова оказать любую поддержку, включая логистическую.