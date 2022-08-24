"Росатом" и МАГАТЭ обсудили вопросы об отправке миссии на Запорожскую АЭС
Встреча Лихачёва и Гросси в Стамбуле. Обложка © "Росатом"
Гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачёв и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили в Стамбуле вопросы, которые касаются отправки экспертов миссии агентства на Запорожскую атомную электростанцию. Об этом сообщила пресс-служба "Росатома".
"Лихачёв встретился в Стамбуле с генеральным директором МАГАТЭ Р. Гросси. <...> А.Е. Лихачёв и Р. Гросси подробно обсудили весь комплекс вопросов, касающихся намеченной миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", — говорится в сообщении.
"Росатом" сделал упор на главных задачах по обеспечению безопасности ядерных объектов на территории РФ и Украины в свете обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ и диверсионных акций в отношении Курской АЭС. Кроме того, в ходе встречи было подтверждено, что Москва разделяет нацеленность Гросси на проведение миссии в ближайшее время, как только позволит военная обстановка на месте, а также готова оказать любую поддержку, включая логистическую.
Ранее сообщалось, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС может состояться уже на этой неделе, если внутренние переговоры окажутся продуктивными. Глава организации Рафаэль Гросси напомнил, что именно присутствие МАГАТЭ может поспособствовать стабилизации ситуации с ядерной безопасностью и снизить риск серьёзной ядерной аварии в Европе.