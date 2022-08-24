RT: Госдеп финансирует соратников Навального за рубежом через украинские фонды

Деятельность покинувших РФ соратников Алексея Навального финансируют подконтрольные Госдепартаменту США фонды, которые в том числе используются для поддержки Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники из окружения Леонида Волкова*, в числе которых действующие сотрудники ФБК**.

Указывается, что Вашингтон перечисляет деньги Волкову, Любови Соболь*** и Ивану Жданову**** за то, чтобы они продолжали оппозиционную деятельность. Ещё одним каналом перетока средств может быть Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). Это как бы клон ФБК, учреждённый в 2021 году в США.

В мае суд в Москве заочно арестовал экс-юристов ФБК Соболь и Гимади. Такая же участь постигла ещё двоих представителей организации — Ивана Жданова и Леонида Волкова. Некоторым соратникам Навального вменяют сразу несколько уголовных дел.