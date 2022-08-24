RT: Госдеп финансирует соратников Навального за рубежом через украинские фонды
Деятельность покинувших РФ соратников Алексея Навального финансируют подконтрольные Госдепартаменту США фонды, которые в том числе используются для поддержки Украины. Об этом сообщает RT со ссылкой на источники из окружения Леонида Волкова*, в числе которых действующие сотрудники ФБК**.
Указывается, что Вашингтон перечисляет деньги Волкову, Любови Соболь*** и Ивану Жданову**** за то, чтобы они продолжали оппозиционную деятельность. Ещё одним каналом перетока средств может быть Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF). Это как бы клон ФБК, учреждённый в 2021 году в США.
В мае суд в Москве заочно арестовал экс-юристов ФБК Соболь и Гимади. Такая же участь постигла ещё двоих представителей организации — Ивана Жданова и Леонида Волкова. Некоторым соратникам Навального вменяют сразу несколько уголовных дел.
Напомним, процесс над Навальным по новому делу начался в покровской колонии 15 февраля. На этот раз он обвинялся по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Прокурор просил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы, а ещё назначить ему штраф в размере 1,2 миллиона рублей, ведь блогер совершал преступления, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности". В июне блогера этапировали в колонию строгого режима.
* Включён в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
** Запрещённая в России экстремистская организация, выполнявшая функции иностранного агента.
*** Включена в реестр СМИ-иноагентов.
**** Включён в перечень лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к экстремистской деятельности и терроризму.
Freepik