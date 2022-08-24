Жёсткая спинка, сетчатые лямки: Невролог рассказала, как выбрать школьный рюкзак и сколько он должен весить

Неправильно подобранный рюкзак может привести к головным болям, усталости и болевым синдромам в позвоночнике. Невролог Виктория Толмачёва поделилась с Лайфом инструкцией, которая поможет выбрать ранец для школьника и сохранить его здоровье.

Конструкция

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"Длина рюкзака ученика начальных классов не должна превышать 360 мм, а ширина — 100 мм. Не стесняйтесь измерять школьный ранец в магазине. Длина плечевого ремня не должна быть меньше 600 мм", — рассказала Толмачёва.

Спинка ранца должна быть жёсткой, подчеркнула эксперт. Благодаря такой конструкции нагрузка на позвоночник распределяется равномерно, что препятствует развитию сколиоза.

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"Особенно это важно для учеников начальной школы, поскольку у них ещё не сформирован мышечный корсет. Подросткам же необязательно покупать рюкзак с ортопедической спинкой, достаточно того, чтобы она хорошо прилегала к позвоночнику, повторяя его физиологический изгиб", — отметила Толмачёва.

Две лямки на рюкзаке — обязательное условие. Нагрузка на надплечья должна быть равномерной. Дополнительные крепления на груди и поясе приветствуются, они обеспечат максимальное прилегание к спине и поясу.

Материал

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По словам врача, школьный рюкзак должен быть водонепроницаемым, лёгким и прочным. Обеспечить это сможет натуральная кожа, микрофибра, нейлон, неопрен, таслан и полиэстер. Кроме того, важно обращать внимание на внутреннюю сторону лямок: она должна быть изготовлена из мягкой сетчатой ткани, благодаря чему лямки не будут врезаться в плечи и соскальзывать с них.

Вес

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Рекомендуемый вес рюкзака находится в диапазоне от 5 до 20% от массы тела ребёнка, утверждает эксперт. При этом стоит учесть, как долго ученик добирается до школы и какой путь проходит пешком. Соответственно, чем длиннее расстояние, тем легче должен быть ранец, советует врач.

Регулировка

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По словам Толмачёвой, подтягивать лямки рюкзака нужно так, чтобы не образовывался зазор между спинкой ранца и поясницей, а дно рюкзака располагалось на уровне перехода поясничного отдела позвоночника в крестовый.

Наполнение

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