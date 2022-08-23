Эксперт рассказал Лайфу, на чём сэкономить при подготовке ребёнка к учебному году

Родители школьников должны сравнивать цены на товары, отказываться от дорогих канцелярских принадлежностей и планировать покупки вместе с детьми. Эти лайфхаки к новому учебному году перечислил для Лайфа основатель Школы Точных Наук Михаил Юмашев.

"Не покупайте дорогие тетрадки, ручки, простые карандаши. Дети их часто теряют, одалживают или портят. Лучше потратить больше на хороший рюкзак, потому что он прослужит несколько лет, вместительный пенал и цветные карандаши, которые развивают креативное мышление", – посоветовал он.

Эксперт перед совершением покупки советует сравнивать цены на нужные товары, чтобы не переплачивать. К примеру, съездить в несколько магазинов, изучить ассортимент маркетплейсов или воспользоваться разделом "Товары" в Поиске Яндекса, где можно сравнить предложения и маркетплейсов, и небольших онлайн-магазинов. Так, стоимость простой тетради в клеточку в разных магазинах, по данным Поиска, может достигать от 4 до 15 рублей.

Необходимо также поинтересоваться у ребёнка, какие школьные принадлежности он хотел бы получить. Тетрадки с любимыми героями мультиков, спортсменами или звездами позволяют чувствовать себя увереннее в классе и активнее вовлекаться в учебный процесс. Если ребёнок просит о какой-то дорогой покупке, то стоит обсудить её рациональность. Тратить круглую сумму на рюкзак или пенал только потому, что на нем изображён полюбившийся мультперсонаж, нелогично, полагает Юмашев. Лучше найти такой товар, который станет хорошей альтернативой и не ударит больно по бюджету.

Собеседник Лайфа отметил, что универсальный набор школьника включает в себя рюкзак или портфель, пенал, набор шариковых ручек, простые и цветные карандаши, тетради, дневник, ластик и линейку. В среднем он стоит от 2500 до 7000 рублей. Но на размер трат влияет возраст школьника, специфика школы или класса, набор образовательных предметов.