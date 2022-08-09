Россиянам рассказали, во сколько обойдутся сборы ребёнка в школу в этом году
Эксперт Цицулина посчитала затраты родителей на сборы ребёнка в школу в 2022 году
В этом году собрать ребёнка в школу в России выйдет дороже из-за инфляции и проблем с логистикой. Об этом рассказала радио Sputnik президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
"Рост стоимости подготовки ребёнка к школе составил 12–15% по сравнению с прошлым годом. Но эта цифра — "средняя температура по больнице". Понятно, что импортные товары дороже из-за логистики, чем российские. Но самое главное, что дефицита школьных товаров нет", — пояснила она.
По её словам, одежда и обувь для школьника обойдутся родителям минимум в 10–12 тысяч рублей, а на рюкзак и письменные принадлежности потребуется от полутора тысяч. Эксперт посоветовала перед походом в магазины узнать, не полагаются ли семье льготы, информация об этом есть на "Госуслугах".
"У нас более чем в половине регионов реализуются программы помощи семьям с детьми при подготовке к школе. Где-то выделяют деньги на покупку портфелей, а где-то — на школьную форму и так далее", — добавила Цицулина.
Ранее педагог рассказала, чему нужно научить ребёнка перед походом в первый класс. Прежде всего — это навыки, связанные с непредметными знаниями, в том числе уметь называть своё имя и рассказывать о своих интересах.
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