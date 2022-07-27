"Единая Россия" запускает акцию по сбору детей в школу в регионах и Донбассе

Активисты "Единой России" помогут школьникам подготовиться к началу учебного года. Партия запустила ежегодную акцию "Собери ребёнка в школу", которая пройдёт во всех регионах страны и в Донбассе. Об этом сообщили на сайте политсилы.

Традиционно помощь перед 1 сентября получают школьники из малообеспеченных и многодетных семей всех регионов страны. Как рассказали в партийной пресс-службе, в этом году акция распространится на Донбасс и освобождённые территории. Первую партию школьных принадлежностей — три тонны тетрадей, рюкзаков и других вещей — уже передали в республику. Их также получат дети погибших военных.

"Сбор помощи в рамках данной акции организован в наших отделениях по всей стране. Желающих помочь очень много. Доставка будет организована каждые две недели вместе с нашими волонтёрами. Отмечу, что большой запрос на помощь детям мы наблюдаем в Мариуполе", — рассказал председатель МГЕР Антон Демидов.