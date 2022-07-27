Отец и сын пропали без вести во время катания на сапе у берегов Севастополя

СКР по Республике Крым и городу Севастополю расследует дело по факту исчезновения мужчины с ребёнком в море. Отдыхавшие отправились кататься на доске для сап-сёрфинга и не вернулись, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Инцидент произошёл на пляже "Царское Село" в Севастополе. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в полицию обратился местный житель, сдающий в аренду сапы. По словам хозяина проката, в субботу около трёх часов дня к нему пришёл клиент с мальчиком пяти-шести лет. Прокатчик дал им доску, весло и жилет, и посетители ушли в море, после этого их больше никто не видел. Поисковая группа спасателей МЧС следов пропавших отдыхавших не обнаружила, дело передано под контроль полиции.