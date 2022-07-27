Отец и сын пропали без вести во время катания на сапе у берегов Севастополя
В Севастополе мужчина с 6-летним сыном пропали без вести во время катания на досках в море
СКР по Республике Крым и городу Севастополю расследует дело по факту исчезновения мужчины с ребёнком в море. Отдыхавшие отправились кататься на доске для сап-сёрфинга и не вернулись, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
Инцидент произошёл на пляже "Царское Село" в Севастополе. Как сообщает телеграм-канал SHOT, в полицию обратился местный житель, сдающий в аренду сапы. По словам хозяина проката, в субботу около трёх часов дня к нему пришёл клиент с мальчиком пяти-шести лет. Прокатчик дал им доску, весло и жилет, и посетители ушли в море, после этого их больше никто не видел. Поисковая группа спасателей МЧС следов пропавших отдыхавших не обнаружила, дело передано под контроль полиции.
Ранее Лайф писал, что в Приморье супруги отправились за грибами и пропали без вести. Спустя трое суток активных поисков пропавших нашли живыми.
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