Появилось видео допроса подозреваемого в зверском убийстве девушки в Новосибирске
СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве девушки в Новосибирске
Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске сознался в преступлении. Кадры допроса опубликовал Следственный комитет РФ.
Допрос подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Видео © Telegram / Следком
Мужчина рассказал, что задержан за убийство собственной девушки: он нанёс ей не менее 15 ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте.
"26 июля 2022 года из-за ревности между подозреваемым и девушкой произошёл словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанёс потерпевшей не менее 15 ударов ножом. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте, а подозреваемый скрылся", — добавили в ведомстве.
Напомним, убийство девушки произошло вчера, 26 июля, и попало в объектив видеорегистратора. Убийца напал на жертву посреди улицы: он нанёс ей более десяти ударов предметом, похожим на нож. Позже полиция задержала преступника. Уголовное дело возбуждено по статье 105 "Убийство".
Telegram / Следком