Появилось видео допроса подозреваемого в зверском убийстве девушки в Новосибирске

Подозреваемый в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске сознался в преступлении. Кадры допроса опубликовал Следственный комитет РФ.

Допрос подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске. Видео © Telegram / Следком

Мужчина рассказал, что задержан за убийство собственной девушки: он нанёс ей не менее 15 ударов ножом. От полученных травм она скончалась на месте.

"26 июля 2022 года из-за ревности между подозреваемым и девушкой произошёл словесный конфликт. Во время ссоры фигурант по делу нанёс потерпевшей не менее 15 ударов ножом. От полученных телесных повреждений она скончалась на месте, а подозреваемый скрылся", — добавили в ведомстве.