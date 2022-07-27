Бил ножом посреди улицы: В Новосибирске видеорегистратор записал жестокую расправу над девушкой
В Новосибирске мужчина убил девушку, нанеся несколько ударов ножом
Жуткое убийство попало в объектив видеорегистратора в Новосибирске. Устройство сняло, как молодой человек догоняет бегущую от него девушку, а затем наносит ей более десяти ударов предметом, похожим на нож. Затем он убегает, а она остаётся лежать без движения. Видео опубликовал Телеграм-канал SHOT. Жестокую сцену насилия не рекомендуется смотреть впечатлительным людям.
По предварительным данным, пара состояла в отношениях. Молодой человек ведёт в соцсетях страницу под именем Роман. Преступника ищут.
Ранее Лайф сообщал, что дизайнера из Ленобласти убили выстрелом в голову у дверей его квартиры. Случилось это в городе Кудрово под Петербургом. На месте происшествия были обнаружены две гильзы и чемоданчик с кардиографом.