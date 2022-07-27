Антоновский мост остался цел после очередного обстрела Херсона со стороны ВСУ
Власти Херсонской области: Антоновский мост не получил повреждений
Антоновский мост в Херсонской области. Фото © Wikipedia / Uaquantum
Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений при очередном обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в военно-гражданской администрации Херсонской области.
"Антоновский мост не получил повреждений", — приводит ТАСС слова представителя ВГА.
Антоновский мост — это единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу.
Как сообщал Лайф, снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны.
Это была уже третья за сутки попытка Вооружённых сил Украины обстрелять город. Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал о двух других. Тогда все удары были успешно отражены системой противовоздушной обороны.