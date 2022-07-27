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26 июля, 21:28

Антоновский мост остался цел после очередного обстрела Херсона со стороны ВСУ

Власти Херсонской области: Антоновский мост не получил повреждений

<p>Антоновский мост в Херсонской области. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:01_09_2006_08_23_Kherson.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Uaquantum</a></p>

Антоновский мост в Херсонской области. Фото © Wikipedia / Uaquantum

Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений при очередном обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

"Антоновский мост не получил повреждений", приводит ТАСС слова представителя ВГА.

Антоновский мост — это единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу.

Как сообщал Лайф, снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны.

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Это была уже третья за сутки попытка Вооружённых сил Украины обстрелять город. Ранее заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов сообщал о двух других. Тогда все удары были успешно отражены системой противовоздушной обороны.

Андрей Григорьев

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