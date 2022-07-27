Антоновский мост остался цел после очередного обстрела Херсона со стороны ВСУ

Антоновский мост в Херсоне не получил повреждений при очередном обстреле города со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в военно-гражданской администрации Херсонской области.

"Антоновский мост не получил повреждений", — приводит ТАСС слова представителя ВГА.

Антоновский мост — это единственный автомобильный мост, который соединяет Херсон через реку Днепр с частью Херсонской области на другом берегу.

Как сообщал Лайф, снаряды по Херсону были выпущены накануне примерно в 22:55. Для отражения удара были задействованы российские силы противовоздушной обороны.