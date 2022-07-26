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26 июля, 14:09

ВСУ за сутки дважды пытались обстрелять Херсон

Стремоусов: За сутки украинские войска дважды пытались обстрелять Херсон

Украинские войска второй раз за сутки пытались обстрелять Херсон, но все их удары были успешно отражены системой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"Это всё бесполезные движения. Украинским националистам пора забывать о Херсоне", — приводит РИА "Новости" его слова.

Первый обстрел произошёл сегодня, 26 июля, рано утром, второй — уже днём. В обоих случаях украинские ракеты были сбиты на подлёте к городу. При этом Стремоусов затруднился назвать цели, по которым так упорно пытались попасть бойцы ВСУ.

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Ранее сегодня Лайф рассказывал, что ВСУ выпустили по Донецку 15 ракет из "Градов". Под обстрелом оказались Куйбышевский и Кировский районы.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова

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