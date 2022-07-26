ВСУ обстреляли нефтебазу в Донецке из HIMARS

Нефтебаза в Донецке подверглась обстрелу со стороны украинских военных из американских РСЗО HIMARS. Об этом журналистам сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) майор Сергей Переверзев.

"Военными экспертами СЦКК подтверждён факт обстрела Будённовского района со стороны вооружённых формирований Украины. Так, противник применил реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS", — сказал он.