ВСУ обстреляли нефтебазу в Донецке из HIMARS
ВСУ нанесли удар по нефтебазе в Донецке из американских РСЗО HIMARS
Нефтебаза в Донецке подверглась обстрелу со стороны украинских военных из американских РСЗО HIMARS. Об этом журналистам сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) майор Сергей Переверзев.
"Военными экспертами СЦКК подтверждён факт обстрела Будённовского района со стороны вооружённых формирований Украины. Так, противник применил реактивные системы залпового огня американского производства HIMARS", — сказал он.
Ранее Лайф рассказывал, что в Будённовском районе Донецка локализовали пожар на нефтебазе после удара ВСУ. В ведомстве уточнили, что пожарным удалось предотвратить распространение огня на частный сектор. По прибытии на место было установлено горение шести стационарных цистерн с топливом объёмом по 50 кубометров.
ТАСС / ZUMA / Lance Cpl. Brendan Mullin