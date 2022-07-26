Три человека погибли в результате взрыва в частном гараже в Сергиевом Посаде

Три человека погибли в результате взрыва в частном гараже в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на Железнодорожной улице. После взрыва начался пожар, который перекинулся ещё и на соседний гараж. В настоящее время огонь ликвидирован. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.







Тела погибших обнаружили во время разбора завалов, их личности устанавливаются. Поисково-спасательная операция продолжается. Предварительно, взрыв мог произойти из-за сдетонировавшей пиротехники.