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26 июля, 11:05
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Три человека погибли в результате взрыва в частном гараже в Сергиевом Посаде

Три человека погибли в результате взрыва в частном гараже в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на Железнодорожной улице. После взрыва начался пожар, который перекинулся ещё и на соседний гараж. В настоящее время огонь ликвидирован. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

  • Кадр с места взрыва в гаражном кооперативе в Подмосковье. Фото © LIFE
    Кадр с места взрыва в гаражном кооперативе в Подмосковье. Фото © LIFE
  • Кадр с места взрыва в гаражном кооперативе в Подмосковье. Фото © LIFE
    Кадр с места взрыва в гаражном кооперативе в Подмосковье. Фото © LIFE
  • Кадр с места взрыва в гаражном кооперативе в Подмосковье. Фото © LIFE
    Кадр с места взрыва в гаражном кооперативе в Подмосковье. Фото © LIFE

Кадр с места взрыва в гаражном кооперативе в Подмосковье. Фото © LIFE

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Тела погибших обнаружили во время разбора завалов, их личности устанавливаются. Поисково-спасательная операция продолжается. Предварительно, взрыв мог произойти из-за сдетонировавшей пиротехники.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Китае из-за взрыва обрушилось шестиэтажное здание. О жертвах не сообщается. На месте происшествия работают экстренные службы. Следствие выясняет причины произошедшего.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова

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