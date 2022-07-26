Евросоюз продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года

Совет Евросоюза принял формальное постановление о продлении действия антироссийских санкций на шесть месяцев, сказано в распространённом заявлении. Теперь рестрикции будут действовать до 31 января 2023 года.

"Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев — до 31 января 2023 года — запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ", — сказано в сообщении.

Ранее политолог Гарник Туманян назвал в беседе с Лайфом седьмой пакет санкций ЕС сигналом ослабления давления на Россию. Он пояснил, что предыдущие шесть пакетов не самым удачным образом повлияли и на ситуацию в западных странах, и на противостояние с РФ, потому новый комплекс мер в большей степени является уточняющим.