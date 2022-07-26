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26 июля, 11:00

Евросоюз продлил действие санкций против России до 31 января 2023 года

Совет Евросоюза принял формальное постановление о продлении действия антироссийских санкций на шесть месяцев, сказано в распространённом заявлении. Теперь рестрикции будут действовать до 31 января 2023 года.

"Совет сегодня принял решение продлить на шесть месяцев до 31 января 2023 года запретительные меры, нацеленные на специфические сектора экономики РФ", — сказано в сообщении.

В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности в борьбе с Россией

В Европе признали, что исчерпали санкционные возможности в борьбе с Россией

Ранее политолог Гарник Туманян назвал в беседе с Лайфом седьмой пакет санкций ЕС сигналом ослабления давления на Россию. Он пояснил, что предыдущие шесть пакетов не самым удачным образом повлияли и на ситуацию в западных странах, и на противостояние с РФ, потому новый комплекс мер в большей степени является уточняющим.

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Unsplash

Артур Лапсаков

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