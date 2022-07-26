Песков анонсировал заявление "Газпрома" по "Северному потоку"

"Газпром" выступит с заявлением по "Северному потоку". Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что неполадки с турбинами действительно есть, а ситуация осложняется антироссийскими санкциями и ограничениями.

"Мы обязательно попросим наших коллег в "Газпроме" с технологической точки зрения дать объяснение. Мы обязательно это сделаем. В целом ещё раз повторяю, да, действительно есть неполадки с турбинами, турбина после капремонта ещё не пришла, не установлена, она в пути", — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Песков выразил надежду, что турбина прибудет "скорее раньше, чем позже". Он также подчеркнул, что "Газпром" работает над этой ситуацией. При этом он отметил, что, не будь западных ограничений, всё осуществлялось бы — "все ремонтные работы, и гарантийные, и сервисные" — в обычном порядке, не приводя к тому, что можно наблюдать сейчас.