В Кремле отреагировали на возможное ограничение выдачи шенгенских виз россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что россиянам могут перестать выдавать шенгенскую визу. По его словам, исключать таких действий со стороны Евросоюза в данных обстоятельствах нельзя.

"Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравого суждения, мы не можем. В этом плане, да, наверное, исключать такой опасности нельзя", — сказал он в ходе брифинга.