В Кремле отреагировали на возможное ограничение выдачи шенгенских виз россиянам
Песков: Москва примет контрмеры, если россиянам перестанут выдавать "шенген"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о том, что россиянам могут перестать выдавать шенгенскую визу. По его словам, исключать таких действий со стороны Евросоюза в данных обстоятельствах нельзя.
"Исключать каких-то вот таких действий эмоционального характера, которые не будут укладываться в понимание здравого суждения, мы не можем. В этом плане, да, наверное, исключать такой опасности нельзя", — сказал он в ходе брифинга.
Подобные действия в отношении российских граждан повлекут контрмеры, подчеркнул представитель Кремля. При этом он добавил, что Москва надеется "хоть на небольшую долю сохранения трезвости мышления у оппонентов".
Ранее Лайф сообщал, что в МИД РФ не исключили, что Европа оставит россиян без шенгенских виз. Вместе с тем Москва сейчас ведёт переговоры с 18 государствами об упрощении визового режима. Это некоторые страны Латинской Америки и Карибского бассейна, а ещё Китай, Гонконг, Малайзия.
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