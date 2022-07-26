Страны Евросоюза согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок газа

Министры энергетики 27 стран Европейского союза достигли политического соглашения по сокращению потребления газа. Об этом журналистам сообщил дипломат одного из государств ЕС.

"Министры достигли компромисса по существенно облегчённой версии предложенного Еврокомиссией плана сокращения поставок газа, который позволяет снять озабоченности стран-членов", — рассказал представитель дипмиссии.

Информацию подтвердила председательствующая в Совете ЕС до конца года Чехия в "Твиттере". В организации отметили, что "это не была "миссия невыполнима". На какие именно уступки пошла Еврокомиссия, пока не сообщается.