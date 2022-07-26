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26 июля, 10:39

Страны Евросоюза согласовали "существенно облегчённый" план сокращения поставок газа

Министры энергетики 27 стран Европейского союза достигли политического соглашения по сокращению потребления газа. Об этом журналистам сообщил дипломат одного из государств ЕС.

"Министры достигли компромисса по существенно облегчённой версии предложенного Еврокомиссией плана сокращения поставок газа, который позволяет снять озабоченности стран-членов", — рассказал представитель дипмиссии.

Информацию подтвердила председательствующая в Совете ЕС до конца года Чехия в "Твиттере". В организации отметили, что "это не была "миссия невыполнима". На какие именно уступки пошла Еврокомиссия, пока не сообщается.

Эксперт объяснил, почему план ЕС по снижению потребления газа обречён на провал

Эксперт объяснил, почему план ЕС по снижению потребления газа обречён на провал

Напомним, сегодня министры энергетики стран ЕС собрались в Брюсселе, чтобы утвердить чрезвычайный план по сокращению потребления газа на фоне сокращения поставок российского газа. Как сообщало агентство DPA, представители стран ЕС в конечном счёте договорились снизить потребление газа на 15%. Предполагается, что эта мера будет действовать с 1 августа этого года по 31 марта следующего.

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Pexels

Наталья Исакова

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