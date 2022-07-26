Кремль надеется на скорое разрешение проблем с турбинами "Северного потока"

Российская сторона рассчитывает, что турбина "Северного потока" будет возвращена и установлена после ремонта "скорее раньше, чем позже". Такие сроки фигурально обозначил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что турбина до сих пор ещё не пришла и не установлена — она в пути.

"Будем надеяться, что это произойдёт скорее раньше, чем позже. Но есть определённые неполадки с другой турбиной", — сказал представитель Кремля, добавив, что "Газпром" работает над разрешением этой ситуации.