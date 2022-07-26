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26 июля, 10:29

Кремль надеется на скорое разрешение проблем с турбинами "Северного потока"

Песков предположил, что турбину "Северного потока" вернут после ремонта "скорее раньше, чем позже"

Российская сторона рассчитывает, что турбина "Северного потока" будет возвращена и установлена после ремонта "скорее раньше, чем позже". Такие сроки фигурально обозначил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что турбина до сих пор ещё не пришла и не установлена — она в пути.

"Будем надеяться, что это произойдёт скорее раньше, чем позже. Но есть определённые неполадки с другой турбиной", — сказал представитель Кремля, добавив, что "Газпром" работает над разрешением этой ситуации.

Немецкий депутат потребовал срочно дать "Газпрому" все нужные документы по турбине

Немецкий депутат потребовал срочно дать "Газпрому" все нужные документы по турбине

Ранее Лайф сообщал, что у "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока". В частности, есть неясности по поводу режима санкций ЕС и Великобритании и как они будут сказываться на отправке других газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Портовая". В компании Siemens признали проблему.

25 июля также стало известно, что "Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Цена на газ в Европе резко подскочила на фоне этих новостей.

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Nord-stream.com

Алексей Берковиц

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