Кремль надеется на скорое разрешение проблем с турбинами "Северного потока"
Песков предположил, что турбину "Северного потока" вернут после ремонта "скорее раньше, чем позже"
Российская сторона рассчитывает, что турбина "Северного потока" будет возвращена и установлена после ремонта "скорее раньше, чем позже". Такие сроки фигурально обозначил в беседе с журналистами во вторник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что турбина до сих пор ещё не пришла и не установлена — она в пути.
"Будем надеяться, что это произойдёт скорее раньше, чем позже. Но есть определённые неполадки с другой турбиной", — сказал представитель Кремля, добавив, что "Газпром" работает над разрешением этой ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что у "Газпрома" появились вопросы к полученным документам по турбине для "Северного потока". В частности, есть неясности по поводу режима санкций ЕС и Великобритании и как они будут сказываться на отправке других газотурбинных двигателей с компрессорной станции "Портовая". В компании Siemens признали проблему.
25 июля также стало известно, что "Газпром" останавливает ещё одну турбину компании Siemens газопровода "Северный поток" на компрессорной станции "Портовая". Цена на газ в Европе резко подскочила на фоне этих новостей.