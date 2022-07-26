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26 июля, 10:20

Заболеваемость коронавирусом в России снижается второй день подряд

Заболеваемость коронавирусом в России снижается второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Так, по состоянию на 26 июля за последние сутки было выявлено 6183 новых случая заражения ковидом, что на 6% меньше, чем в предыдущий день, и на 18% меньше, чем 24 июля.

Согласно опубликованным данным, было госпитализировано 1664 человека, а выздоровело — 5422. Скончалось за сутки 47 россиян. При этом уровень госпитализаций оказался почти на 120% больше, чем 25 июля, а показатель смертности на 28% выше.

Четвёртый день подряд фиксируется более двух тысяч новых заболевших коронавирусом в Москве. При этом один случай заражения или его отсутствие замечается в четырёх российских субъектах. В общей сложности с начала пандемии в нашей стране выявлено свыше 18,5 млн заболевших.

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Ранее Лайф писал, что пик роста заболеваемости коронавирусом начнётся через месяц. В этом уверен вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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Pixabay

Никита Осипов
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