Заболеваемость коронавирусом в России снижается второй день подряд. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Так, по состоянию на 26 июля за последние сутки было выявлено 6183 новых случая заражения ковидом, что на 6% меньше, чем в предыдущий день, и на 18% меньше, чем 24 июля.

Согласно опубликованным данным, было госпитализировано 1664 человека, а выздоровело — 5422. Скончалось за сутки 47 россиян. При этом уровень госпитализаций оказался почти на 120% больше, чем 25 июля, а показатель смертности на 28% выше.

Четвёртый день подряд фиксируется более двух тысяч новых заболевших коронавирусом в Москве. При этом один случай заражения или его отсутствие замечается в четырёх российских субъектах. В общей сложности с начала пандемии в нашей стране выявлено свыше 18,5 млн заболевших.