Врач спрогнозировал, когда заболеваемость ковидом опять выйдет на пик

"Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъём. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъём у нас идёт. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик — и потом это всё будет снижаться", — сказал Альтштейн в интервью РИА "Новости".