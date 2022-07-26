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26 июля, 01:37

Врач спрогнозировал, когда заболеваемость ковидом опять выйдет на пик

Вирусолог Альтштейн: Пик роста заболеваемости коронавирусом начнётся через месяц

Пик нынешнего роста заболеваемости коронавирусной инфекцией начнётся приблизительно через месяц. Об этом заявил вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Те страны, которые отстали, вот сейчас в них начинается подъём. Мы в эту категорию попадаем. Поэтому подъём у нас идёт. Я думаю, что где-то через месяц, наверное, будет пик — и потом это всё будет снижаться", — сказал Альтштейн в интервью РИА "Новости".

Заболеваемость ковидом в мире достигла трёхмесячного пика

Заболеваемость ковидом в мире достигла трёхмесячного пика

Ранее Лайф рассказывал, что заболеваемость коронавирусом выросла в России с приходом в страну новых вариантов омикрон-штамма, однако рост заполняемости коек в больницах небольшой. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она добавила, что тест-системы, которые используются в РФ, умеют обнаруживать все новые варианты "омикрона".

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Freepik

Светлана Шумакова

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