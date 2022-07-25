Попова заявила о росте заболевших ковидом с приходом новых вариантов "омикрона"
Заболеваемость коронавирусом выросла в России с приходом в страну новых вариантов омикрон-штамма, однако рост заполнения коечного фонда остаётся незначительным. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"С приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса "омикрона", безусловно, ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда, эти заболевания протекают не очень тяжело", — отметила она.
Попова добавила, что тест-системы, которые используются в РФ, умеют обнаруживать все новые варианты "омикрона".
Напомним, ранее Росздравнадзор заявил о необходимости возобновить работу региональных штабов по профилактике коронавируса, а также активизировать вакцинацию. Всё из-за роста заболеваемости в РФ: так, по состоянию на 25 июля за сутки зафиксирован 6571 пациент с ковидом. Кроме того, 19 июля в России выявили первые случаи заражения подвариантом коронавируса "кентавр". А в ВОЗ уже бьют тревогу и заявляют о новой волне коронавируса в Европе.
ТАСС / Кирилл Кухмарь