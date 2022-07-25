Попова заявила о росте заболевших ковидом с приходом новых вариантов "омикрона"

Заболеваемость коронавирусом выросла в России с приходом в страну новых вариантов омикрон-штамма, однако рост заполнения коечного фонда остаётся незначительным. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"С приходом новых высококонтагиозных геновариантов коронавируса "омикрона", безусловно, ситуация характеризуется увеличением общего количества заболевших, совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда, эти заболевания протекают не очень тяжело", — отметила она.