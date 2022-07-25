Терапевт рассказала, что должно быть в аптечке во время ковида

Жаропонижающие препараты должны быть в аптечке во время коронавируса. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Пандемия любой болезни предполагает возможное повышение температуры, лихорадку. Поэтому должны быть препараты, которые могут её снижать. Жаропонижающие мы принимаем, если температура больше тридцати восьми", — отметила она.

Романенко считает, что из жаропонижающих препаратов лучше всего те, которые изготовлены на основе парацетамола. Специалист подчеркнула, что в аптечке также должны быть средства для промывания носа. При этом врач отметила, что обязательное наличие антибиотиков и противовирусных препаратов не требуется, так как сейчас респираторные инфекции могут протекать легко.