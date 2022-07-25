Терапевт рассказала, что должно быть в аптечке во время ковида
Врач Романенко: Жаропонижающие препараты должны быть в аптечке во время коронавируса
Жаропонижающие препараты должны быть в аптечке во время коронавируса. Об этом в беседе с "Москвой 24" рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Пандемия любой болезни предполагает возможное повышение температуры, лихорадку. Поэтому должны быть препараты, которые могут её снижать. Жаропонижающие мы принимаем, если температура больше тридцати восьми", — отметила она.
Романенко считает, что из жаропонижающих препаратов лучше всего те, которые изготовлены на основе парацетамола. Специалист подчеркнула, что в аптечке также должны быть средства для промывания носа. При этом врач отметила, что обязательное наличие антибиотиков и противовирусных препаратов не требуется, так как сейчас респираторные инфекции могут протекать легко.
А ранее терапевт Александрова рассказала, какие лекарства должны быть в отпускной аптечке. Доктор также напомнила, что важно соблюдать условия хранения медикаментов, так как химические свойства компонентов препаратов могут поменяться и тем самым вызвать усиление побочных эффектов.
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