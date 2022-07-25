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Регион
Опубликовано 25 июля 2022, 14:59

Мишустин распределил обязанности вице-премьеров, курирующих высокотехнологичные отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил вице-премьеров, которые будут курировать различные высокотехнологичные отрасли. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания.

Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Видео © Telegram-канал Правительства РФ

"По инициативе президента, вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть всё необходимое, чтобы создавать востребованное экономикой, гражданами решение", — сказал Мишустин.

Так, по словам Мишустина:

  • Развитие высокоскоростных транспортных средств будет контролировать Андрей Белоусов;
  • Куратором создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС станет Виктория Абрамченко;
  • Ответственной за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности назначена Татьяна Голикова;
  • Новый вице-премьер Денис Мантуров займётся технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров;
  • Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы;
  • Марат Хуснуллин будет курировать технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды;
  • Развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО займётся Дмитрий Чернышенко.
Мишустин: Правительство готово стимулировать спрос на товары отечественного производства
Мишустин: Правительство готово стимулировать спрос на товары отечественного производства

Напомним, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил взять на особый контроль реализацию высокотехнологичных проектов. Он отметил, что РФ намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать развитие.

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Кадр видео из телеграм-канала Правительства РФ

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