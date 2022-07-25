Мишустин распределил обязанности вице-премьеров, курирующих высокотехнологичные отрасли
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил вице-премьеров, которые будут курировать различные высокотехнологичные отрасли. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания.
Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Видео © Telegram-канал Правительства РФ
"По инициативе президента, вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть всё необходимое, чтобы создавать востребованное экономикой, гражданами решение", — сказал Мишустин.
Так, по словам Мишустина:
- Развитие высокоскоростных транспортных средств будет контролировать Андрей Белоусов;
- Куратором создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС станет Виктория Абрамченко;
- Ответственной за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности назначена Татьяна Голикова;
- Новый вице-премьер Денис Мантуров займётся технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров;
- Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы;
- Марат Хуснуллин будет курировать технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды;
- Развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО займётся Дмитрий Чернышенко.
Напомним, на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Путин поручил взять на особый контроль реализацию высокотехнологичных проектов. Он отметил, что РФ намеренно закрывают доступ к высокотехнологичным продуктам, чтобы сдержать развитие.
Кадр видео из телеграм-канала Правительства РФ