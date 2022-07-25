Мишустин распределил обязанности вице-премьеров, курирующих высокотехнологичные отрасли

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил вице-премьеров, которые будут курировать различные высокотехнологичные отрасли. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания.

Мишустин утвердил вице-премьеров — кураторов высокотехнологичных отраслей. Видео © Telegram-канал Правительства РФ

"По инициативе президента, вице-премьеры правительства будут держать на особом контроле развитие критически значимых технологий и отдельных высокотехнологичных направлений. Это крайне важно в условиях ограниченного доступа к зарубежной продукции. В нашей стране есть всё необходимое, чтобы создавать востребованное экономикой, гражданами решение", — сказал Мишустин.

Так, по словам Мишустина: Развитие высокоскоростных транспортных средств будет контролировать Андрей Белоусов;

Куратором создания систем мониторинга состояния окружающей среды, разработок для агропрома и предотвращения ЧС станет Виктория Абрамченко;

Ответственной за разработки в области генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности назначена Татьяна Голикова ;

генетики, биоинженерии, химической и биологической безопасности назначена ; Новый вице-премьер Денис Мантуров займётся технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров;

займётся технологическим и атомным надзором, развитием технологий ракетно-космической отрасли, сетей связи, электронной компонентной базы и квантовых сенсоров; Александр Новак будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы;

будет отвечать за атомную и водородную энергетику, декарбонизацию и интеллектуальные энергосистемы; Марат Хуснуллин будет курировать технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды;

будет курировать технологии предотвращения и ликвидации загрязнений окружающей среды; Развитием искусственного интеллекта, получением и обработкой наноматериалов, созданием ПО займётся Дмитрий Чернышенко.