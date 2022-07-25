ЯНАО под ключ восстановит больницу, школу и другие соцобъекты в Волновахе

Ямало-Ненецкий автономный округ помогает Волновахе (ДНР) в восстановлении разрушенных социальных объектов. Сейчас работы идут в городской железнодорожной больнице, школе № 4, на станции переливания крови, в Доме культуры и общежитии, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о восстановлении соцобъектов в Волновахе. Видео © Telegram / "Ямал. Официально"

"Задача номер один для нас — это школа, к 1 сентября она должна заработать. Железнодорожная больница тоже будет восстановлена. Важно отметить, что это будет не только восстановление зданий, но и полная сдача под ключ. Мы поможем коллегам и с мебелью и оборудованием", — рассказал губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Кроме того, российский регион взял на себя организацию детского отдыха для 480 детей из Волновахи. Так, первая смена для 140 ребят уже завершилась в крымском лагере "Мандарин".