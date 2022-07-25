Латышский хоккеист Индрашис будет играть в Германии, несмотря на контракт со "Спартаком"

Латышский хоккеист Микс Индрашис стал игроком немецкого клуба "Швеннингер Уайлд Уингз", несмотря на подписанное ранее соглашение со "Спартаком". Об этом говорится на сайте команды из Германии.

"Я очень рад играть за "Уайлд Уингз" и хотел бы поблагодарить руководство за доверие и профессионализм. Мои амбиции довольно просты: хочу стать чемпионом с "Швеннингером", — заявил Индрашис.