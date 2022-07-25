Политолог перечислил террористические методы Киева по запугиванию украинцев

Киев использует угрозы мирному населению и военные удары по гражданским объектам как попытку подорвать доверие к России на освобождённых территориях, однако ни то, ни другое не приносит желаемых результатов. Об этом Лайфу заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Марк Ананченков.

"Угрозы мирному населению, которое не поддержало антироссийский проект на Украине и выступило за сближение с Россией, со стороны администрации Зеленского выглядят как "фол последней надежды" в попытках подорвать доверие к пророссийским силам и посеять панику среди жителей, проживающих на освобождённых территориях. Есть и другой способ, не приносящий желаемых результатов, но очень полюбившийся ВСУ, — нанесение военных ударов по гражданским объектам", — сказал он.

Неоднократное применение американских реактивных систем залпового огня HIMARS, удар по мосту через реку Ингулей в Херсонской области, не имеющего никакого стратегического значения, — всё это не просто новый акт запугивания со стороны киевских властей, но и очередное доказательство использования террористических методов для ведения боевых действий украинскими войсками, добавил Ананченков.

По его словам, неоспоримые факты, вскрывающие неотличимые признаки киевского режима от террористических образований, появляются каждый день. Так, по данным Минобороны РФ, сотрудники Службы безопасности Украины терроризируют и похищают жителей города Середина-Буда Сумской области с пророссийскими взглядами. Появляются и новые доказательства работы на территории Украины биолабораторий. Согласно сообщениям главного государственного санитарного врача ЛНР Дмитрия Докашенко, ВСУ при отступлении из Северодонецка уничтожили лабораторию санэпидслужбы.

"Уверен, что мы ещё не раз увидим новые доказательства, подтверждающие преступления, совершённые украинской властью против своего же собственного народа. А проводимые расследования позволят установить и привлечь к ответственности всех лиц, причастных к этим противоправным действиям", — заключил политолог.