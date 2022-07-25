Генпрокуратура Украины обвинила 26 сотрудников херсонского ГУ МВД в коллаборационизме

Генеральная прокуратура Украины предъявила обвинения в коллаборационизме 26 полицейским, которые добровольно заняли должности в сформированном ГУ МВД по Херсонской области.

"При процессуальном руководстве офиса генерального прокурора 26 лицам, среди которых 14 бывших сотрудников органов МВД [Украины], предъявлены обвинения в коллаборационной деятельности", — говорится в сообщении офиса генпрокурора.

В Службе безопасности Украины также утверждают, что в Херсонской области восстановлено подразделение "Беркут", которое ранее выполняло функции спецназа милиции.