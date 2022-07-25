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25 июля, 07:44

СМИ узнали о проблемах с клавиатурами с русской раскладкой

"Ъ": В России растёт доля ноутбуков с клавиатурой без кириллицы

Благодаря параллельному импорту в России увеличивается число компьютеров без русской раскладки на клавиатуре. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, по оценке главы направления "Ноутбуки и ПК" оптового ИТ-дистрибьютора "Марвел-дистрибуции" Андрея Латышева, доля таких устройств к концу года достигнет 10%. В Минпромторге уточнили, что, если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку.

"В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки, в том числе в РФ", — указали в ведомстве.

Технику из параллельного импорта решили не оставлять без гарантии

Технику из параллельного импорта решили не оставлять без гарантии

Стоимость гравировки составляет от полутора до двух тысяч рублей, однако подобная услуга грозит прекращением гарантийного обслуживания производителем. Спрос на подобную опцию увеличился в полтора-два раза с февраля, добавил управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов.

Подобные проблемы уже вызвали сложности с исполнением ряда госконтрактов, рассказал собеседник издания в правительстве. Подрядчик не может поставить АРМ (автоматизированные рабочие места) без клавиатуры или технику с английской раскладкой, поэтому поставщики ищут способы докупить клавиатуры с кириллицей.

В связи с этим ретейлеры прорабатывают несколько вариантов: нанесение гравировки на технику до продажи потребителю, бесплатно после продажи или добавление в комплект с товаром наклейки с русскими буквами.

Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта по ряду товаров

Мантуров анонсировал отмену параллельного импорта по ряду товаров

Ранее эксперт Эльдар Муртазин рассказал об изменении предпочтений россиян при выборе смартфона. Так, устройства на ОС Android стали превалировать над гаджетами Apple.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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