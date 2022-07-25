СМИ узнали о проблемах с клавиатурами с русской раскладкой

Благодаря параллельному импорту в России увеличивается число компьютеров без русской раскладки на клавиатуре. Об этом пишет "Коммерсант".

Так, по оценке главы направления "Ноутбуки и ПК" оптового ИТ-дистрибьютора "Марвел-дистрибуции" Андрея Латышева, доля таких устройств к концу года достигнет 10%. В Минпромторге уточнили, что, если ноутбуки или клавиатуры предназначены для российского рынка или ЕАЭС, продукция имеет российскую раскладку.

"В остальных случаях есть возможность нанесения гравировки, в том числе в РФ", — указали в ведомстве.

Стоимость гравировки составляет от полутора до двух тысяч рублей, однако подобная услуга грозит прекращением гарантийного обслуживания производителем. Спрос на подобную опцию увеличился в полтора-два раза с февраля, добавил управляющий мастерскими McGraver Юрий Жогов.

Подобные проблемы уже вызвали сложности с исполнением ряда госконтрактов, рассказал собеседник издания в правительстве. Подрядчик не может поставить АРМ (автоматизированные рабочие места) без клавиатуры или технику с английской раскладкой, поэтому поставщики ищут способы докупить клавиатуры с кириллицей.

В связи с этим ретейлеры прорабатывают несколько вариантов: нанесение гравировки на технику до продажи потребителю, бесплатно после продажи или добавление в комплект с товаром наклейки с русскими буквами.