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25 июля, 07:36

Хави попросил руководство "Барселоны" вернуть в команду Лионеля Месси

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави обратился к руководству клуба с просьбой вернуть в команду аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По мнению наставника, такой шаг может помочь каталонцам как в спортивном, так и в экономическом плане. Возвращение Месси в "Барселону" может состояться после окончания контракта нападающего с ПСЖ.

ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года

ПСЖ хочет продлить контракт с Лионелем Месси до 2024 года

Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.

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Koji Watanabe / Getty Images

Шамиль Гаджиев

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