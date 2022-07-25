Хави попросил руководство "Барселоны" вернуть в команду Лионеля Месси
Главный тренер испанской "Барселоны" Хави обратился к руководству клуба с просьбой вернуть в команду аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.
По мнению наставника, такой шаг может помочь каталонцам как в спортивном, так и в экономическом плане. Возвращение Месси в "Барселону" может состояться после окончания контракта нападающего с ПСЖ.
Напомним, летом 2021 года Лионель Месси перешёл из "Барселоны" в ПСЖ. За молодёжную и основную команды сине-гранатовых он выступал более 20 лет. Ранее СМИ активно писали, что форвард может вернуться обратно и уже провёл встречи с тренером каталонцев Хави.
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