Хави попросил руководство "Барселоны" вернуть в команду Лионеля Месси

Главный тренер испанской "Барселоны" Хави обратился к руководству клуба с просьбой вернуть в команду аргентинца Лионеля Месси. Об этом сообщает Sport.es.

По мнению наставника, такой шаг может помочь каталонцам как в спортивном, так и в экономическом плане. Возвращение Месси в "Барселону" может состояться после окончания контракта нападающего с ПСЖ.