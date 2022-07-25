НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
25 июля, 07:42

Пятнадцать человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Липецке

В Липецке в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля пострадало 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Погибших нет. По предварительным данным, пострадало 15 человек, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.

  • Кадры с места столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке. Фото © Telegram / Липецкая область
    Кадры с места столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке. Фото © Telegram / Липецкая область
  • Кадры с места столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке. Фото © Telegram / Липецкая область
    Кадры с места столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке. Фото © Telegram / Липецкая область
  • Кадры с места столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке. Фото © Telegram / Липецкая область
    Кадры с места столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке. Фото © Telegram / Липецкая область

Кадры с места столкновения двух автобусов и легкового автомобиля в Липецке. Фото © Telegram / Липецкая область

1 / 3

На место происшествия выехало семь бригад скорой, включая бригаду медицины катастроф. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь, в больницу доставили шесть человек с травмами разной степени тяжести. Кроме того, 14-летнего ребёнка отвезли в областную детскую больницу.

Выжили чудом: Стримеры устроили аварию и разнесли дорогие авто на частной стоянке

Выжили чудом: Стримеры устроили аварию и разнесли дорогие авто на частной стоянке

Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии полный людей микроавтобус влетел в стоящий грузовик, пятеро погибли. Ещё десять человек обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.

Обложка ©

Telegram / Липецкая область

Варвара Романова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров