Пятнадцать человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Липецке
В Липецке в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля пострадало 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
"Погибших нет. По предварительным данным, пострадало 15 человек, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.
На место происшествия выехало семь бригад скорой, включая бригаду медицины катастроф. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь, в больницу доставили шесть человек с травмами разной степени тяжести. Кроме того, 14-летнего ребёнка отвезли в областную детскую больницу.
Ранее Лайф рассказывал, что в Башкирии полный людей микроавтобус влетел в стоящий грузовик, пятеро погибли. Ещё десять человек обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести.
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