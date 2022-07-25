Пятнадцать человек пострадали в ДТП с двумя пассажирскими автобусами в Липецке

В Липецке в результате ДТП с участием двух пассажирских автобусов и легкового автомобиля пострадало 15 человек. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

"Погибших нет. По предварительным данным, пострадало 15 человек, в том числе один ребёнок", — говорится в сообщении.







На место происшествия выехало семь бригад скорой, включая бригаду медицины катастроф. Всем пострадавшим оказали необходимую помощь, в больницу доставили шесть человек с травмами разной степени тяжести. Кроме того, 14-летнего ребёнка отвезли в областную детскую больницу.