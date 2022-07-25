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25 июля, 06:58

В Башкирии полный людей микроавтобус влетел в стоящий грузовик, пятеро погибли

Пять человек погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Башкирии

<p>Фото с места смертельного ДТП, где столкнулись грузовик и микроавтобус. Обложка © "ВКонтакте" / <a href="https://vk.com/ugibddmvdrb?w=wall-209104150_1042" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан</a></p>

Фото с места смертельного ДТП, где столкнулись грузовик и микроавтобус. Обложка © "ВКонтакте" / Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Пять человек погибли и ещё 10 пострадали в жутком ДТП с грузовиком и микроавтобусом в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД МВД РФ.

Сообщение о столкновении Ford Transit и КамАЗа поступило в дежурную часть около 11:00. Предварительно, микроавтобус ехал из населённого пункта Языково в Уфу, в салоне находилось около 20 пассажиров. На 1413-м километре автодороги автомобиль с людьми влетел в грузовик, который стоял на крайней полосе на месте проведения дорожных работ.

Фото с места смертельного ДТП, где столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © "ВКонтакте" / Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

Фото с места смертельного ДТП, где столкнулись грузовик и микроавтобус. Фото © "ВКонтакте" / Управление ГИБДД МВД по Республике Башкортостан

"В результате столкновения погибло пять человек, ещё десять обратились за медицинской помощью с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — добавили в пресс-службе.

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Варвара Романова

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