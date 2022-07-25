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25 июля, 07:33

В Якутии чоповца задержали по подозрению в вербовке россиян в ряды ВСУ

<p>Чоповец, которого подозревают в вербовке россиян в ряды ВСУ. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/41910" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Чоповец, которого подозревают в вербовке россиян в ряды ВСУ. Фото © SHOT

В Якутии задержан сотрудник частной охранной организации, которого подозревают в вербовке россиян в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По версии следствия, 50-летний мужчина рассказывал в Сети о проукраинском легионе и искал для него бойцов среди россиян. Горе-вербовщика задержали утром 24 июля, теперь он проходит по статье "Пропаганда терроризма".

Обещали миллионы долларов: ФСБ раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ

Обещали миллионы долларов: ФСБ раскрыла схему украинской разведки по угону боевых самолётов РФ

А ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской разведки по угону российских самолётов, которую курировали спецслужбы НАТО. Киев пытался подкупить и завербовать российских военных лётчиков и склонить их к перелёту и посадке воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.

Александра Вишнякова

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