В Якутии чоповца задержали по подозрению в вербовке россиян в ряды ВСУ
Чоповец, которого подозревают в вербовке россиян в ряды ВСУ. Фото © SHOT
В Якутии задержан сотрудник частной охранной организации, которого подозревают в вербовке россиян в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.
По версии следствия, 50-летний мужчина рассказывал в Сети о проукраинском легионе и искал для него бойцов среди россиян. Горе-вербовщика задержали утром 24 июля, теперь он проходит по статье "Пропаганда терроризма".
А ранее в ФСБ сообщили о срыве операции украинской разведки по угону российских самолётов, которую курировали спецслужбы НАТО. Киев пытался подкупить и завербовать российских военных лётчиков и склонить их к перелёту и посадке воздушных судов на контролируемые ВСУ аэродромы.