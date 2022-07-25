В Якутии чоповца задержали по подозрению в вербовке россиян в ряды ВСУ

В Якутии задержан сотрудник частной охранной организации, которого подозревают в вербовке россиян в ряды Вооружённых сил Украины. Об этом сообщает SHOT.

По версии следствия, 50-летний мужчина рассказывал в Сети о проукраинском легионе и искал для него бойцов среди россиян. Горе-вербовщика задержали утром 24 июля, теперь он проходит по статье "Пропаганда терроризма".