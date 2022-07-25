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25 июля, 07:21

В Сочи отменили штормовое предупреждение и открыли пляжи

<p>Сочи. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/AlekseiKopaigorodskii/8305" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Копайгородский</a></p>

Сочи. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский

В Сочи сняли штормовое предупреждение, большая часть пляжей открыта для купания. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский.

"Почти 400 человек расчищали пляжи. Активно работали ночью, чтобы не мешать отдыхающим, в итоге вывезли около ста тонн нанесённого мусора. Сегодня штормовое предупреждение не действует, большая часть пляжей уже открыта для купания, обеспечен комфортный и безопасный отдых для сочинцев и гостей города", — написал он в телеграм-канале.

Копайгородский отметил, что на курорте сейчас установилась хорошая солнечная погода, однако оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме. Он также добавил, что в городе всё ещё действует режим ЧС, который позволит быстрее оказать поддержку людям, в том числе и с документами для выплат.

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Напомним, Сочи испытал сильнейшее потрясение, когда на город обрушился сильный залповый дождь, продолжавшийся около суток. Лайф рассказывал, как всё было и что непогода натворила на курорте.

Варвара Романова

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